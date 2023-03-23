Кэмпбелл — о Зинченко: никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник так играл

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл оценил игру украинского защитника «пушкарей» Александра Зинченко, заявив, что с ним игра команды Микеля Артеты заметно улучшилась.

«Александр Зинченко? Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с «Эвертоном».

Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему. Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Какой игрок», — приводит слова Кэмпбелла «твиттер» Arsenal News Channel.

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