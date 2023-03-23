Хлусевич: отсутствие Джикии, Головина и Миранчука в сборной — серьёзная потеря

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич оценил кадровые потери национальной команды перед матчем с Ираном.
«Все и так понимают, что Джикия, Головин, Лёша Миранчук, которые не доехали до сборной из-за травм – серьёзные потери. Потом ещё приболел Артём Макарчук. Хотелось, чтобы ребята сейчас были здоровые в сборной, но футбол часто преподносит не только приятные, но и неприятные сюрпризы. В конце концов, у других ребят появляется шанс выйти на поле и показать себя.
С ребятами из других клубов обсуждаем некоторые игры. Когда мы приехали в Новогорск после поражения в Оренбурге, ребята сразу к нам с вопросом: «А как сыграли-то?». И смеются! Но, конечно, всё это без обид. Потом поговорили по-серьёзному: что, как, почему», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.
- 23 марта 2023
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