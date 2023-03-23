Валерий Масалитин: Премьер-Лига очистилась от договорных матчей. В низших лигах своё кино

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что в 2022 году в России прошло 92 подозрительных игры, которые могли быть договорными.
«Когда-то были договорные матчи. Сейчас если что-то и было, то наверняка только в низших лигах кто-то ещё свои вопросы решает. Но думаю, что между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас — большая разница. Премьер-Лига уже очистилась от этого. По крайней мере, хотелось бы в это верить. А вот в низших лигах своё кино. Каждый решает свои турнирные задачи. Возможно, какие-то движения там и идут. Думаю, что 92 матча — сильное преувеличение.
Если же это правда, то это ужасно. Выходишь на поле и не играешь в полную силу, знаешь, что уже кто-то там получил деньги. Сейчас ещё есть ставки: кто-то ставит и на себя, и против себя. Всё это портит и имидж футбола, и спортивная составляющая уходит на второй план, на первый — деньги. Как с этим бороться? Нужно воспитание. Если есть доказательства — возбуждать уголовные дела. Если команда играет, об этом не думаешь, а если есть что-то подпольное, катализатор и бешеные деньги, то падкий на деньги человек этим воспользуется», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 23 марта 2023
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