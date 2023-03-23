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«Лацио» пожизненно отстранит трёх фанатов от посещения матчей за антисемитские действия

«Лацио» пожизненно отстранит трёх фанатов от посещения матчей за антисемитские действия
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Руководство «Лацио» сообщило о своём намерении пожизненно лишить трёх болельщиков «орлов» права посещать домашние матчи на стадионе «Олимпико» после инцидента в римском дерби с «Ромой» (1:0).

«Во время воскресного матча «Лацио» — «Рома» и в последующие дни были выявлены три человека, поведение которых не имело ничего общего с поддержкой болельщиков и имело формы дискриминации и антисемитизма.

Благодаря сотрудничеству между спортивным клубом «Лацио», его собственной службой безопасности, стюардами и силами правопорядка, а также благодаря использованию камер наблюдения стадиона «Олимпико» удалось быстро установить личность человека, который носил футболку с номером 88 и надписью «Hitlerson», а также двух других, которые демонстративно делали жест римского приветствия.

После завершения административной процедуры органов безопасности и получения от прокуратуры разрешения начальника полиции на предоставление личных данных трёх субъектов «Лацио» будет строго соблюдать Кодекс этики и прикажет пожизненно лишить их права посещения стадиона, а также будет выступать в качестве гражданского истца по иску о возмещении ущерба в любом уголовном процессе, который последует после этого», — говорится в официальном заявлении клуба.

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