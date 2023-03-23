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Сборная России огласила стартовый состав на матч с Ираном

Сборная России огласила стартовый состав на матч с Ираном
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Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встретятся национальные команды Ирана и России. Игра будет проходить на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Гости огласили стартовый состав на матч:

Россия: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Арсен Захарян, Николай Комличенко, Антон Зиньковский.

С капитанской повязкой на поле выйдет Далер Кузяев.

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Для российской национальной команды матч с Ираном станет первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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