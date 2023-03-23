Сборная России огласила стартовый состав на матч с Ираном

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встретятся национальные команды Ирана и России. Игра будет проходить на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Гости огласили стартовый состав на матч:
Россия: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Арсен Захарян, Николай Комличенко, Антон Зиньковский.
С капитанской повязкой на поле выйдет Далер Кузяев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.
Для российской национальной команды матч с Ираном станет первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).
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