Глеб: переход в «Боруссию» был бы шагом вперёд в карьере для Головина

Бывший футболист «Штутгарта» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Экс-хавбек сборной Беларуси заявил, что возможный трансфер россиянина в немецкий клуб был бы для него шагом вперёд, а сама команда хорошо подошла бы под стиль игры лидера монегасков.

«Головин должен понять, как к нему относятся в клубе и как он себя чувствует в «Монако». Переход в «Боруссию» был бы шагом вперёд в его карьере. Если он так решил, значит, он чувствует, что в клубе ему нравится и шанс перейти в топовый клуб Европы ещё представится. Наверняка у него были причины, раз он остался в «Монако». Я думаю, он смог бы заиграть в «Боруссии». У них очень креативная команда, играют в хороший и зрелищный футбол, постоянно выступают в Лиге чемпионов. Мне нравится Дортмунд: сумасшедшие болельщики и классная атмосфера. Сама Бундеслига посильнее Лиги 1, но это выбор каждого футболиста, тут много разных нюансов. Коллектив и отношение тренера могут сыграть роль.

Головин – креативный футболист и может попробовать свои силы в любом топ-чемпионате. Ему больше подходит техничный и красивый футбол, не силовой. Вот «Боруссия» хорошо подошла бы ему. Когда есть доверие тренера в хорошей команде, это окрыляет и даёт уверенность в себе. Головин может развиваться и играть в топовых клубах, тем более с его качествами», – приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Боруссия» зимой делала предложение по трансферу Головина, однако полузащитник принял решение продлить контракт с «Монако». Немецкий клуб предлагал за футболиста сборной России € 40 млн.