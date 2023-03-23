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Валерий Кечинов: надеюсь, в России честный футбол. 92 подозрительных матча — ужас

Валерий Кечинов: надеюсь, в России честный футбол. 92 подозрительных матча — ужас
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о новости, что в России зарегистрировано 92 сомнительных матча, которые могут носить характер договорных.

«Даже не задумывался о том, могут ли в РПЛ проводить договорные матчи. Скорее всего — вряд ли. Надеюсь, у нас честный футбол.

Если это правда, то такое число – ужас. Я так мало в жизни с этим сталкивался, что мне сложно сказать, как с этим бороться, что тут делать. Для меня это далеко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Напомним, ранее аналитическая компания Sportradar поделилась отчётом о подозрительных мировых спортивных результатах. Лидером по количеству сомнительных итогов встреч стала Бразилия (152 события). На втором месте оказалась Россия (92).

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