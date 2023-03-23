Конате: ван Дейк будто с другой планеты. Надеюсь в карьере добиться того же, что и он

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате ответил на вопрос журналистов, кто лучше — его одноклубник Вирджил ван Дейк или партнёр по сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано.

«Что это за вопрос? Вы не можете сравнивать их друг с другом. С Юпамекано мы находимся в одной категории, и я должен отметить, что он очень сильный игрок. Но ван Дейк — я бы отправил его на другую планету.

Мы всё ещё далеки от тех достижений, которых он добился. Хотя я не сомневаюсь, что когда-нибудь мы сможем к ним прийти. У него есть особая аура на поле, это всегда чувствуется. Выступать вместе с ним — это исключительная возможность. Но я также должен быть сконцентрированным на своей карьере и не смотреть на него всё время как болельщик», — приводит слова Конате Bayern&Germany.

Материалы по теме Рабьо: мне нравился «Ливерпуль». Игра Джеррарда заставляла меня мечтать

Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва не сдержал слёз на пресс-конференции: