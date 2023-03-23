Трансляции матчей «Ювентуса» — самые популярные в Италии. Игры «Наполи» — на 4-м месте

Туринский «Ювентус» является самой популярной командой для просмотра среди итальянских телезрителей. Об этом сообщает Calcio&Finanza.
По информации источника, игры «старой синьоры» в текущем сезоне посмотрели уже более 30 миллионов человек, что в среднем составляет около 1,2 миллиона человек на матч. Это лучший результат среди всех итальянских клубов. На втором и третьем местах расположились миланские команды — «Милан» и «Интер» соответственно. «Ювентус» и «Милан» — единственные клубы, чьи матчи в среднем смотрит более миллиона зрителей.
Лидер текущего розыгрыша чемпионата Италии «Наполи» довольствуется аудиторией в 26 миллионов зрителей, что равняется приблизительно 965 тысячам в среднем. Неаполитанцы располагаются на четвёртой строчке рейтинга. Замыкает пятёрку «Рома».
Самая непопулярная среди телезрителей команда — «Эмполи». Её матчи посмотрели чуть более восьми миллионов человек.
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