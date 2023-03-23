Анатолий Бышовец не исключил вероятность проведения договорных матчей в российском футболе

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на новость о том, что за 2022 год в России прошло 92 подозрительных матча, которые могли носить договорной характер.

«Нужно иметь моральное право, чтобы говорить о точном количестве подозрительных матчей. Мы имеем примеры и из Италии, и из Испании. Нельзя ничего исключать. Но более серьёзная проблема — судейство: оно более коррумпировано. Где-то VAR не работает, где-то двойные стандарты.

Мне кажется, что 92 матча — это завышенное число, но тем не менее нам есть над чем работать. Есть отголоски примеров, которые мы видели раньше, но не в повальном количестве», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.