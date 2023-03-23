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Турецкая полиция выводит болельщиков «Зенита» со стадиона. Видео

Турецкая полиция выводит болельщиков «Зенита» со стадиона. Видео
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Во время проходящего в эти минуты товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» (2:1, перерыв) в Стамбуле местные полицейские вывели фанатов сине-бело-голубых со стадиона.

Российских болельщиков «Зенита» вывели с матча с турецким «Фенербахче», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Турецкие болельщики заметили фанатов «Зенита», которые направлялись к трибуне, после чего начали оскорблять их и бросать различные предметы. После чего произошла стычка фанатов «Зенита» с местными болельщиками, что привело к вмешательству полиции.

Товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» носит благотворительный характер. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции.

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