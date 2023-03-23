Турецкая полиция выводит болельщиков «Зенита» со стадиона. Видео
Поделиться
Во время проходящего в эти минуты товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» (2:1, перерыв) в Стамбуле местные полицейские вывели фанатов сине-бело-голубых со стадиона.
Российских болельщиков «Зенита» вывели с матча с турецким «Фенербахче», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Турецкие болельщики заметили фанатов «Зенита», которые направлялись к трибуне, после чего начали оскорблять их и бросать различные предметы. После чего произошла стычка фанатов «Зенита» с местными болельщиками, что привело к вмешательству полиции.
Товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» носит благотворительный характер. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
21:08
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:08
-
17:58
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:45
Партнерский контент