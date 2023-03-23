Марко Верратти высказался о своём возможном возвращении в чемпионат Италии

Итальянский полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти высказался о своём возможном возвращении в родную страну до конца своей карьеры. Футболист заявил, что всегда хочет побеждать, но не исключил перехода в команду из Италии в будущем.
«Моё возвращение в Италию в какой-либо момент до окончания карьеры? Я всегда хотел бы побеждать, но это не всегда возможно. Я действительно хочу расти, хочу долго играть и побеждать. Вернусь ли я в Италию? Посмотрим в будущем», — приводит слова Верратти Football Italia.
30-летний Верратти является воспитанником итальянской «Пескары», откуда в 2012 году он перешёл в «ПСЖ». Полузащитник никогда не играл за другие команды. Его контракт с парижанами действует до лета 2026 года.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:
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