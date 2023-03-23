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Казахстан дома уступил Словении в матче 1-го тура квалификации Евро-2024

Казахстан дома уступил Словении в матче 1-го тура квалификации Евро-2024
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Сегодня, 23 марта, состоялся матч 1-го тура группы H квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Казахстана принимала Словению. Встреча прошла на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток главного арбитра Гленна Нюберга прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт игроками Казахстана. Случилось это на 24-й минуте, когда полузащитник Максим Самородов реализовал момент после передачи Яна Вороговского. На 47-й минуте Словения сравняла благодаря забитому мячу защитника Давида Брекало, ассистировал ему Адам Гнезда Черин. Ближе к концу матча, на 78-й минуте, Жан Випотник с передачи Петара Стояновича установил итоговый счёт — 2:1 в пользу гостей.

В следующем туре Казахстан сыграет с Данией, а Словения – с Сан-Марино. Оба матча пройдут в воскресенье, 26 марта.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 2
Словения
1:0 Самородов – 24'   1:1 Брекало – 47'   1:2 Випотник – 78'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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