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Иран — Россия: Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти

Иран — Россия: Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти
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Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречаются национальные команды Ирана и России. Игра проходит на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран).

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. Миранчук отправил мяч в правый нижний угол, под штангу — вратарь иранцев прыгнул в противоположную сторону. 11-метровый удар заработал Антон Зиньковский. Хавбек вошёл слева в штрафную, и Саид Эззатоллахи выставил ногу, зацепив россиянина и уронив его на газон.

Права на видео принадлежат РФС.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
2-й тайм
1 : 1
Россия
0:1 Миранчук – 28'   1:1 Тареми – 47'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для российской национальной команды матч с Ираном стал первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).

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