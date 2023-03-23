Иран — Россия: Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречаются национальные команды Ирана и России. Игра проходит на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран).
Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. Миранчук отправил мяч в правый нижний угол, под штангу — вратарь иранцев прыгнул в противоположную сторону. 11-метровый удар заработал Антон Зиньковский. Хавбек вошёл слева в штрафную, и Саид Эззатоллахи выставил ногу, зацепив россиянина и уронив его на газон.
Права на видео принадлежат РФС.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.
Для российской национальной команды матч с Ираном стал первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).
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