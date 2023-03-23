Аспас: рад возвращению в сборную Испании. Пока тренером был Луис Энрике, пришлось ждать

Нападающий «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас прокомментировал своё возвращение в стан «Красной фурии» после смены главного тренера. Ранее команду возглавлял Луис Энрике, а сейчас на этом посту находится Луис де ла Фуэнте.

«Для меня гордость и привилегия защищать свою страну. Был другой тренер, который считал лучшими других, и мне пришлось подождать. Теперь команду возглавляет де ла Фуэнте. Что меня утешало, так это то, что, когда я был на стадионах, все говорили мне, что я должен вернуться.

Объяснения Энрике о том, что я недостаточно много бегаю? Я не был во многом согласен с этим. В моём клубе я бегаю как и все. Мы команда, которая может зависеть не только от одного игрока.

Конечно, я бы хотел оказаться в составе команды на чемпионате мира в Катаре. В матче с Марокко я надеялся, что они забьют гол. У Луиса Энрике была очень заметная игровая модель, и я думаю, что у них просто не было плана Б», — приводит слова Аспаса Marca.

Сборная Испании проведёт свои первые матчи квалификации Евро-2024 уже в марте. 25 марта «Красная фурия» сыграет с Норвегией, а 28-го – с Шотландией.

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