Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в благотворительном матче

«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в благотворительном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 марта, завершился благотворительный товарищеский матч, в котором турецкий «Фенербахче» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Открыли счёт в матче хозяева, когда на седьмой минуте Мерт Яндаш реализовал голевой момент. На 21-й минуте сине-бело-голубые сравняли благодаря нападающему Малкому, который реализовал 11-метровый удар. На 42-й минуте Клаудиньо вывел «Зенит» вперёд. На 69-й минуте игрок «Фенербахче» Бора Айдынлык снова сделал счёт равным. В оставшееся время команды забитыми мячами не отметились, и встреча закончилась ничьей — 2:2.

Напомним, вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Яндаш – 7'   1:1 Малком – 21'   1:2 Клаудиньо – 42'   2:2 Айдынлык – 68'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023