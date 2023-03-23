«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в благотворительном матче

Сегодня, 23 марта, завершился благотворительный товарищеский матч, в котором турецкий «Фенербахче» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Открыли счёт в матче хозяева, когда на седьмой минуте Мерт Яндаш реализовал голевой момент. На 21-й минуте сине-бело-голубые сравняли благодаря нападающему Малкому, который реализовал 11-метровый удар. На 42-й минуте Клаудиньо вывел «Зенит» вперёд. На 69-й минуте игрок «Фенербахче» Бора Айдынлык снова сделал счёт равным. В оставшееся время команды забитыми мячами не отметились, и встреча закончилась ничьей — 2:2.
Напомним, вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
- 23 марта 2023
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