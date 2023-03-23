Масоэро: УЕФА и ФИФА просто банят Россию. Кому сделали лучше? Только хуже, убили мечты

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро высказался о ситуации с отстранением российских команд и сборной России от участия в официальных международных матчах. Аргентинец считает данный бан несправедливым, так как он убивает мечты российских футболистов.

«Отстранение России от международных турниров несправедливо. Все знают, что мешать политику и спорт бессмысленно. Я понимаю: ничего личного, только бизнес. Но в конечном итоге ситуация грустная. Это к вопросу об Инфантино, да и УЕФА тоже: никто ничего толком не говорит, просто банят Россию, и всё. А зачем? Кому они сделали лучше? Только хуже. Многие русские сейчас впервые играли бы в Лиге чемпионов или стремились бы к ней. Нет, просто убивают их мечты, и всё. Хотя бы психологов бы выделили, как-то поддержали бы. Но таких программ никто не вводит», — приводит слова Масоэро Sport24.

Напомним, российские клубы и сборная России по-прежнему не имеют права участвовать в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА. Данная ситуация продолжается с февраля прошлого года.