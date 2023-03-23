Масоэро: Денис Глушаков — самый умный игрок РПЛ. Он — классное усиление для «Пари НН»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, кого считает самым умным футболистом Российской Премьер-Лиги. Аргентинец назвал умным своего одноклубника полузащитника Дениса Глушакова, а самым сильным игроком он назвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Самый сильный игрок РПЛ? Лучший или самый умный? Самый умный — наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление. И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет. А в остальной лиге… Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин», — приводит слова Масоэро Sport24.
Глушаков сыграл 23 матча за «Химки» и «Пари НН» в текущем сезоне, отметившись в них одним голом и одним голевым пасом. На счету Тюкавина девять забитых мячей и три результативные передачи в 28 встречах за «Динамо».
- 23 марта 2023
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