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Масоэро: Денис Глушаков — самый умный игрок РПЛ. Он — классное усиление для «Пари НН»

Масоэро: Денис Глушаков — самый умный игрок РПЛ. Он — классное усиление для «Пари НН»
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, кого считает самым умным футболистом Российской Премьер-Лиги. Аргентинец назвал умным своего одноклубника полузащитника Дениса Глушакова, а самым сильным игроком он назвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Самый сильный игрок РПЛ? Лучший или самый умный? Самый умный — наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление. И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет. А в остальной лиге… Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин», — приводит слова Масоэро Sport24.

Глушаков сыграл 23 матча за «Химки» и «Пари НН» в текущем сезоне, отметившись в них одним голом и одним голевым пасом. На счету Тюкавина девять забитых мячей и три результативные передачи в 28 встречах за «Динамо».

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