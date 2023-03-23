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Чистяков ответил на вопрос, бросали ли турецкие фанаты предметы в игроков «Зенита»

Чистяков ответил на вопрос, бросали ли турецкие фанаты предметы в игроков «Зенита»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, бросали ли турецкие болельщики предметы в игроков сине-бело-голубых во время товарищеской игры с «Фенербахче» (2:2), который прошёл в Стамбуле.

«Нет, я не видел, чтобы в нас с трибун что-то кидали. Про драку болельщиков тоже ничего не слышал. Совсем не заметил этого», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, во время матча произошла стычка между болельщиками обеих команд, что привело к вмешательству полиции. По словам пресс-службы «Зенита», произошло это во время пересадки активных болельщиков сине-бело-голубых на отдельную трибуну. По какой-то причине фанатов провели мимо домашнего сектора «Фенербахче», что и привело к инциденту.

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