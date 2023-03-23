Клаудиньо: «Фенербахче», может быть, сильнее ЦСКА. У них 12 человек играют в сборных

Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от товарищеской благотворительной встречи с турецким «Фенербахче» (2:2), который прошёл в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

«В Бразилии действительно тоже бывают настоящие фанаты. Однако там болеют немного по-другому, поэтому не могу сравнивать их с турецкими.

«Фенербахче» сейчас в еврокубках: у них очень сильный состав, 12 человек играют в сборной. Может быть, «Фенер» сильнее ЦСКА, но разные чемпионаты сложно сравнивать», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

Турецкая полиция выводит болельщиков «Зенита» со стадиона: