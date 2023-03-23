Клаудиньо: «Зенита» нет в еврокубках, поэтому было важно хорошо сыграть с «Фенербахче»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги товарищеского матча с турецким «Фенербахче» (2:2), заявив, что сине-бело-голубым было важно хорошо сыграть с ними в отсутствие еврокубков.

«Для нас было очень важно сыграть в Турции хорошо. Мы не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому было важно проявить себя сегодня. Это была настоящая проверка на прочность, с которой мы успешно справились. Эта игра пошла на пользу «Зениту», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах, в том числе от игр в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций, по решению УЕФА и ФИФА.