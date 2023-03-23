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Италия — Англия: стартовые составы команд на матч 1-го тура квалификации Евро-2024

Италия — Англия: стартовые составы команд на матч 1-го тура квалификации Евро-2024
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Сегодня, 23 марта, состоится матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии примет Англию. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Толой, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Ретеги, Пеллегрини.

Англия: Пикфорд — Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс, Беллингем — Сака, Кейн, Грилиш.

Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

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