Италия — Англия: стартовые составы команд на матч 1-го тура квалификации Евро-2024

Сегодня, 23 марта, состоится матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии примет Англию. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Толой, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Ретеги, Пеллегрини.
Англия: Пикфорд — Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс, Беллингем — Сака, Кейн, Грилиш.
Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.
- 23 марта 2023
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:08
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:35