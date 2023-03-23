Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии с Лихтенштейном. Игра со сборной карликового государства станет для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Об этом сообщает Squawka.
Роналду обошёл по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.
Полностью стартовый состав Португалии выглядит следующим образом: Патрисиу, Канселу, Диаш, Данилу, Инасио, Геррейру, Палинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Феликс.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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