Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии с Лихтенштейном. Игра со сборной карликового государства станет для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Об этом сообщает Squawka.

Роналду обошёл по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.

Полностью стартовый состав Португалии выглядит следующим образом: Патрисиу, Канселу, Диаш, Данилу, Инасио, Геррейру, Палинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Феликс.

Материалы по теме
Роналду: лига Саудовской Аравии может стать 4-й или 5-й в мире по конкурентоспособности

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023