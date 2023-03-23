Сборная России сыграла вничью с Ираном. Команды по разу забили с пенальти

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречались национальные команды Ирана и России. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. Миранчук отправил мяч в правый нижний угол, под штангу — вратарь иранцев прыгнул в противоположную сторону. 11-метровый удар заработал Антон Зиньковский. Хавбек вошёл слева в штрафную, и Саид Эззатоллахи выставил ногу, зацепив россиянина и уронив его на газон.
На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.
- 23 марта 2023
-
22:46
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:08
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45