Сборная России сыграла вничью с Ираном. Команды по разу забили с пенальти

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречались национальные команды Ирана и России. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. Миранчук отправил мяч в правый нижний угол, под штангу — вратарь иранцев прыгнул в противоположную сторону. 11-метровый удар заработал Антон Зиньковский. Хавбек вошёл слева в штрафную, и Саид Эззатоллахи выставил ногу, зацепив россиянина и уронив его на газон.

На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.