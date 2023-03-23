Сергей Семак подвёл итоги матча «Зенита» с «Фенербахче»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги товарищеского матча с турецким «Фенербахче» (2:2).

«Кому-то гораздо более привычно играть при таком расположении. Тот же Лёша Сутормин, который привык играть по такой схеме. Посмотрели и так и так. Получили определённую пищу для информации и дали возможность ребятам сыграть в условиях, более комфортных.

Что касается движения и желания, то всё было здорово. Что касается решений в завершающей фазе, то можно было понадёжнее сыграть. В целом неплохой матч. Обычная хорошая трудовая игра при хорошей атмосфере. Было много интенсивности и борьбы», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голами в составе «Зенита» отметились Малком и Клаудиньо.