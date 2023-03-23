Семак: «Фенербахче» способен выиграть чемпионат. «Зенит» выходил с желанием победить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о турецком «Фенербахче» после товарищеского матча с командой, который завершился вничью — 2:2.

«Футболистам всегда хочется побеждать. В большей степени важно посмотреть качество игры и состояние игроков. Побеждать всегда приятно. Любая команда выходит на поле с одним желанием — победить.

Мы смотрели последние игры «Фенербахче». Изменений в стартовом составе было много и у нас, и у них. Клуб всего лишь на три очка уступает «Галатасараю», по качеству и уровню игры они способны выиграть чемпионат Турции. Даже с «Севильей» в Лиге Европы они смотрелись очень неплохо, могли проходить дальше. Это говорит об уровне турецкой команды. Я не удивлён их качеству игры, учитывая все их сильные стороны. Безусловно, это сильная, крепкая команда!» — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.