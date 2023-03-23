Сборная России в третий раз подряд сыграла вничью

Сборная России сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче с Ираном, который проходил сегодня, 23 марта, в Тегеране. Данный ничейный результат стал для россиян третьим подряд. Ранее российская национальная команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Последний раз сборная России побеждала в сентябре 2022 года, обыграв Кыргызстан в товарищеском матче 2:1.
Всего под руководством Валерия Карпина сборная России провела 11 матчей, в которых одержала шесть побед и четыре раза сыграла вничью, потерпев одно поражение. Три из четырёх ничьих были сыграны в рамках контрольных встреч.
Примечательно, что первый матч Карпина во главе сборной России также закончился вничью. Россияне сыграли с Хорватией 0:0 в рамках отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре.
- 23 марта 2023
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