Семак оценил атмосферу на товарищеской игре «Зенита» с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о турецком «Фенербахче» после товарищеского матча с командой, который завершился вничью — 2:2.

«Расстроился ребёнок, потому что не успел сфотографироваться с нашими игроками. Мы его пригласили в раздевалку, чтобы он сфотографировался с теми игроками, с которыми хотел. Мама — актриса из «Папиных дочек»? Да.

Атмосфера напомнила Лигу чемпионов? Лига чемпионов обычно проходит при полных трибунах в любом городе. Лига чемпионов — самый значимый и интересный турнир на клубном уровне. Для проведения товарищеского матча такая атмосфера — это здорово. Такое бывает достаточно редко, чтобы товарищеские матчи собирали такое количество болельщиков», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.