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Защитник «Пари НН» Масоэро: почту за честь получение паспорта России. Это символ уважения

Защитник «Пари НН» Масоэро: почту за честь получение паспорта России. Это символ уважения
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро признался, что не против получения российского гражданства. Аргентинец заявил, что почтёт за честь возможность стать гражданином России.

«Насколько я близок к получению российского паспорта? Не знаю, не знаю. Никогда не скажу, что возражаю против получения вашего паспорта. Напротив, почту за честь. Это символ огромного уважения ко мне со стороны России. Я бы не против получить паспорт, но это не то, без мыслей о чём я заснуть не могу.

Мои бабушка с дедушкой из Бари. Во время Первой мировой они переехали в Аргентину. Стали обустраиваться, жили крайне бедно… И вот я здесь! А у моей мамы есть испанские корни», — приводит слова Масоэро Sport24.

28-летний Мосаэро играет за «Пари НН» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах.

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