Защитник «Пари НН» Масоэро: почту за честь получение паспорта России. Это символ уважения

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро признался, что не против получения российского гражданства. Аргентинец заявил, что почтёт за честь возможность стать гражданином России.
«Насколько я близок к получению российского паспорта? Не знаю, не знаю. Никогда не скажу, что возражаю против получения вашего паспорта. Напротив, почту за честь. Это символ огромного уважения ко мне со стороны России. Я бы не против получить паспорт, но это не то, без мыслей о чём я заснуть не могу.
Мои бабушка с дедушкой из Бари. Во время Первой мировой они переехали в Аргентину. Стали обустраиваться, жили крайне бедно… И вот я здесь! А у моей мамы есть испанские корни», — приводит слова Масоэро Sport24.
28-летний Мосаэро играет за «Пари НН» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах.
- 23 марта 2023
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