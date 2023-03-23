Александр Мостовой: было тяжело смотреть матч сборной России с Ираном. Какая-то тягомотина
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Ираном, который закончился вничью — 1:1.
«Было тяжело смотреть. Какая-то тягомотина была. По картинке казалось, что вернулись в 90-е: непонятно, где трибуны, где болельщики. Играйте сейчас в своё удовольствие, обыгрывайте 3:0 спокойно эту команду — в Иране два футболиста играют в нормальных клубах.
Выходите и показывайте свой класс. В первом тайме было хоть что-то, а во втором тайме была просто катастрофа. Иран нас простил. Я после первых 15 минут просто начал щёлкать каналы. Через час посмотрим нормальный футбол: Италия — Англия», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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