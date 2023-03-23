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На матче «Зенита» с «Фенербахче» были задержаны несколько российских фанатов — Sport24

На матче «Зенита» с «Фенербахче» были задержаны несколько российских фанатов — Sport24
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Сегодня, 23 марта, в Стамбуле состоялся товарищеский матч, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит» (2:2). Во время матча между фанатами возникла стычка, и, как сообщает Sport24, несколько российских болельщиков оказались задержаны местными органами правопорядка. В данный момент санкт-петербургский клуб находится в постоянном контакте с турецкой командой, чтобы идентифицировать задержанных.

Конфликтная ситуация возникла во время матча, когда служба безопасности стадиона проводила активных фанатов «Зенита» на отдельную трибуну. Однако проходили они мимо домашнего сектора турецкого клуба, что в итоге привело к вспышке агрессии между болельщиками. В результате разрешать конфликт взялась полиция.

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