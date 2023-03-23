Карпин: с Ираком на 90% будет другой состав

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести ещё одну игру — с Ираком. Встреча пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Приём замечательный – и на стадионе тоже. Возможно, не полный стадион, но те, кто пришёл, создавал атмосферу. Мы в России отвыкаем от этого.

С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. Будем думать, вызывать ли кого-то дополнительно. Сначала нужно оценить, в каком состоянии те, кто играл сегодня. Всё меняется, даже сегодня состав мог быть другим, если бы кое-кто не приболел. Состав, который был в голове вчера, не осуществился. По дополнительному вызову игроков информация будет завтра», — цитирует Карпина пресс-служба сборной.