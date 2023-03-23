Карпин: с Ираком на 90% будет другой состав

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести ещё одну игру — с Ираком. Встреча пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Приём замечательный – и на стадионе тоже. Возможно, не полный стадион, но те, кто пришёл, создавал атмосферу. Мы в России отвыкаем от этого.
С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. Будем думать, вызывать ли кого-то дополнительно. Сначала нужно оценить, в каком состоянии те, кто играл сегодня. Всё меняется, даже сегодня состав мог быть другим, если бы кое-кто не приболел. Состав, который был в голове вчера, не осуществился. По дополнительному вызову игроков информация будет завтра», — цитирует Карпина пресс-служба сборной.
- 24 марта 2023
-
00:15
-
00:14
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 23 марта 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:24
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:24