«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть». Ловчев — о матче России с Ираном

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев жёстко раскритиковал игру российской национальной команды в товарищеском матче с Ираном (1:1). Экс-футболист назвал выступление россиян убожеством и обвинил игроков в излишнем довольстве жизнью.

«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть. Очень довольные жизнью футболисты сборной России. За такой футбол надо спрашивать. Если в первом тайме Зиньковский выделялся, то дальше всё хуже и хуже, а второй тайм был безобразен, я не вижу ни одного светлого пятна. Это не первый такой матч, мы это уже видели прошлой осенью. Если это повторяется, надо делать выводы и спрашивать с этой сборной», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Сыграв вничью с Ираном, сборная России в третий раз подряд не смогла добиться победы. Следующий матч россияне проведут с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.