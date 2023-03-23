Сафонов: после матча с Ираном очень много претензий к себе. От вратаря зависит темп игры

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал товарищескую игру с Ираном, которая завершилась вничью (1:1), а также выразил претензии к своему выступлению в этом матче.

«Как по мне, была очень интересная игра. Иран — очень сильный соперник. Я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мы не показали всё, что могли показать, сыграли не свой самый лучший матч. Есть к чему стремиться. Как сегодня играл Иран, думаю, должны побеждать.

Есть очень много претензий к себе после сегодняшнего матча. По мне — очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этом нужно работать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.