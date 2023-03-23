Матвей Сафонов: в Иране помучился с VPN, но подключился — всё в порядке
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (1:1), который прошёл в Тегеране на стадионе «Азади», а также рассказал о своей адаптации в стране.
«Атмосфера на матче классная. Хоть это в основном болельщики соперника, всё равно они создавали атмосферу матча. Чувствовался задор соратника, что трибуны их подгоняли. Это дополнительные эмоции для нас и лично для меня.
Как мне Иран? Подключился к VPN — всё в порядке. Конечно, помучился, но подключился», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.
Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут уже в воскресенье, 26 марта, когда встретятся с Ираком в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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