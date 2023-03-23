«Бавария» может уволить Нагельсмана в ближайшее время. Тухель — вариант на замену — Романо

Мюнхенская «Бавария» может уволить главного тренера Юлиана Нагельсмана в ближайшее время. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, возможное решение по увольнению Нагельсмана будет принято руководством мюнхенцев в ближайшее время. Главным кандидатом на смену действующему наставнику «Баварии» является экс-главный тренер лондонского «Челси» и французского «ПСЖ» Томас Тухель.
Причины возможного увольнения не называются. «Бавария» продолжает борьбу за чемпионство в Бундеслиге и за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы занимают второе место с 52 набранными очками, уступая лидирующей дортмундской «Боруссии» одно очко. В Кубке страны «Бавария» дошла до четвертьфинала, где 4 апреля сыграет с «Фрайбургом». В Лиге чемпионов рекордмайстер также дошёл до стадии четвертьфинала, где встретится с «Манчестер Сити».
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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