Мбаппе прокомментировал своё назначение капитаном сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём назначении в качестве капитана команды, а также о реакции форварда Антуана Гризманна, которому главный тренер Дидье Дешам не доверил капитанскую повязку.

«Антуан разочарован, и это понятно, у меня была бы такая же реакция. Я уже пообщался с ним. Гризманн самый важный игрок эпохи Дешама, и мы будем идти рука об руку, чтобы вывести команду на вершину.

Хороший капитан — это тот, кто ориентирован на команду и объединяет людей вокруг себя. Я был очень счастлив, когда Дешам сообщил мне эту новость. Это новая ответственность, которую я должен взять на себя», — приводит слова Мбаппе издание Marca.

Завтра, 24 марта, сборная Франции проведёт матч 1-го тура квалификации Евро-2024, в котором сыграет с Нидерландами. Начало встречи – в 22:45 мск.

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