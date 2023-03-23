Соболев: сборная Россия сыграла с Ираном более чем достойно. Могли на победу рассчитывать
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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча между национальной командой России и сборной Ирана. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.
«Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом мы чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл с нами. Получилась хорошая игра.
Могли и на победу рассчитывать сегодня. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет. Считаю, более чем достойно сыграли. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.
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