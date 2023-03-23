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Италия — Англия: Кейн реализовал пенальти на 44-й минуте

Италия — Англия: Кейн реализовал пенальти на 44-й минуте
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Сегодня, 23 марта, проходит матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимает Англию. Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Италия
2-й тайм
1 : 2
Англия
0:1 Райс – 13'   0:2 Кейн – 44'   1:2 Ретеги – 56'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 44-й минуте сборная Англии получила право исполнить 11-метровый удар. К «точке» подошёл нападающий «трёх львов» Гарри Кейн, который уверенно переиграл голкипера Джанлуиджи Доннарумму — 2:0.

Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

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