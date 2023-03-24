Бакаев: капитан «Фенербахче» говорил какие-то некрасивые слова Ерохину и провоцировал

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев подвёл итоги товарищеского матча с турецким «Фенербахче» (2:2). Футболист заявил, что капитан стамбульской команды провоцировал игроков сине-бело-голубых на конфликт.
«Хороший матч, хоть и товарищеский. Было видно, что обе команды хотели выиграть, из-за этого было много борьбы. Конечно, судья не давал поиграть и свистел при каждом касании (улыбается). Хороший матч!
Малком меня успокаивал? Их капитан говорил какие-то некрасивые слова Ерохину, а я за него заступился, сказал их игроку, что нужно успокоиться, что это футбол. И после этого мы всю игру с ним бегали — он меня немного провоцировал (улыбается).
Почему судья так много свистел? Не знаю, я не люблю говорить на эту тему, давайте оставим это.
Если честно, такие матчи — очень круто, я думаю, все по ним скучают. Командам интересно играть друг против друга, чувствовать эту атмосферу, все хотят выиграть. Надеюсь, мы как можно скорее вернёмся и будем играть в еврокубках», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».
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