«Бавария» подпишет контракт с Тухелем на 2,5 года — Гиссинг

Вскоре после увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Бавария» может назначить нового специалиста. Как сообщает журналист Натан Гиссинг, руководство мюнхенского клуба достигло соглашения с Томасом Тухелем, а контракт с немецким специалистом будет подписан на 2,5 года.
Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С Тухелем синие становились победителями Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, а в 2022 году они выиграли клубный чемпионат мира.
В немецкой Бундеслиге «Бавария» занимает второе место таблицы, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на одно очко. Также мюнхенцы продолжают участие в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала встретятся с «Манчестер Сити».
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