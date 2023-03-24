«Бавария» уволила Нагельсмана — Романо
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман уволен с поста наставника мюнхенского клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
Главным кандидатом на смену действующему наставнику «Баварии» является экс главный тренер лондонского «Челси» и французского «ПСЖ» Томас Тухель.
«Бавария» продолжает борьбу за чемпионство в Бундеслиге и за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы занимают второе место с 52 набранными очками, уступая лидирующей дортмундской «Боруссии» одно очко. В Кубке страны «Бавария» дошла до четвертьфинала, где 4 апреля сыграет с «Фрайбургом». В Лиге чемпионов рекордмайстер также дошёл до стадии четвертьфинала, где встретится с «Манчестер Сити».
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