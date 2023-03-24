Круговой: «Зенит» сделает работу над ошибками и начнёт побеждать как раньше

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о неудачной серии матчей санкт-петербургской команды, заявив, что после паузы на игры сборных футболисты сине-бело-голубых соберутся вместе и вновь начнут побеждать.

«Понятно, что у всех бывают спады. У «Зенита» каждый год бывают моменты, когда что-то происходит и команда не выигрывает несколько матчей подряд. Думаю, после паузы все немножко отдохнут, приедут из сборных, мы соберёмся вместе, поговорим, сделаем работу над ошибками и начнём побеждать как раньше», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

В последних двух официальных матчах «Зенит» потерпел поражения, уступив дома в кубковой игре московскому «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) и во встрече в рамках РПЛ ЦСКА (0:1).