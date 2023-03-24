Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн

Сегодня, 24-го марта, завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра Эспена Эскоса прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева открыли счёт уже на восьмой минуте встречи — отличился крайний защитник Жоау Канселу.
Гол Канселу
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko
На 47-й минуте Португалия укрепила своё преимущество благодаря голу Бернарду Силвы.
Гол Силвы
На 51-й нападающий Криштиану Роналду сделал счёт разгромным, а на 63-й оформил дубль и установил итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев.
Первый гол Роналду
Второй гол Роналду
В следующем туре отбора Португалия встретится с Люксембургом, а Лихтенштейн с Исландией. Оба матча пройдут в воскресенье, 26 марта.
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