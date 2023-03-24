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Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн
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Сегодня, 24-го марта, завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра Эспена Эскоса прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева открыли счёт уже на восьмой минуте встречи — отличился крайний защитник Жоау Канселу.

Гол Канселу

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На 47-й минуте Португалия укрепила своё преимущество благодаря голу Бернарду Силвы.

Гол Силвы

На 51-й нападающий Криштиану Роналду сделал счёт разгромным, а на 63-й оформил дубль и установил итоговый счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Первый гол Роналду

Второй гол Роналду

В следующем туре отбора Португалия встретится с Люксембургом, а Лихтенштейн с Исландией. Оба матча пройдут в воскресенье, 26 марта.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Канселу – 8'   2:0 Б. Силва – 47'   3:0 Роналду – 51'   4:0 Роналду – 63'
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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