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Италия — Англия: гости остались в меньшинстве после удаления Шоу

Италия — Англия: гости остались в меньшинстве после удаления Шоу
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Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимает Англию. Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Англия
0:1 Райс – 13'   0:2 Кейн – 44'   1:2 Ретеги – 56'
Удаления: нет / Шоу – 80'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве. Крайний защитник «трёх львов» Люк Шоу начал спорить с арбитром, в результате чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

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