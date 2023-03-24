Италия — Англия: гости остались в меньшинстве после удаления Шоу

Сегодня, 24 марта, проходит матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимает Англию. Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве. Крайний защитник «трёх львов» Люк Шоу начал спорить с арбитром, в результате чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.
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