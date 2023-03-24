Круговой подвёл итоги матча «Зенита» с «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о турецком «Фенербахче» после товарищеского матча с командой, который завершился вничью — 2:2.
«Задача была выйти и победить. С «Сепаханом» последний товарищеский матч сыграли неудачно, последние игры в чемпионате и Кубке тоже были неудачными, нужно было реабилитироваться. К сожалению, не дожали. Но, думаю, моменты создали нормальные, просто немножко недотянули. Пропустили два очень обидных мяча, но второй гол очень хорошо залетел — молодец парень.
Впечатления хорошие, за исключением того, что не получилось победить и забить в конце. Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперёд. Только самые лучшие эмоции. Если бы ещё был весь стадион заполнен, была бы пушка, как на «Газпром Арене». Хотя у нас лучше», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».
- 24 марта 2023
-
01:46
-
01:46
-
01:36
-
01:22
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 23 марта 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:24
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:01