Круговой подвёл итоги матча «Зенита» с «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о турецком «Фенербахче» после товарищеского матча с командой, который завершился вничью — 2:2.

«Задача была выйти и победить. С «Сепаханом» последний товарищеский матч сыграли неудачно, последние игры в чемпионате и Кубке тоже были неудачными, нужно было реабилитироваться. К сожалению, не дожали. Но, думаю, моменты создали нормальные, просто немножко недотянули. Пропустили два очень обидных мяча, но второй гол очень хорошо залетел — молодец парень.

Впечатления хорошие, за исключением того, что не получилось победить и забить в конце. Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперёд. Только самые лучшие эмоции. Если бы ещё был весь стадион заполнен, была бы пушка, как на «Газпром Арене». Хотя у нас лучше», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».