Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в официальных матчах сборных
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в официальных матчах национальных команд.
В матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна, Роналду стал автором дубля, забив с пенальти и штрафного.
Примечательно, что игра со сборной карликового государства стала для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом.
Роналду обошёл по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.
Напомним, сборная Португалии одержала победу со счётом 4:0.
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