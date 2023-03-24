Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в официальных матчах сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в официальных матчах национальных команд.

В матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна, Роналду стал автором дубля, забив с пенальти и штрафного.

Примечательно, что игра со сборной карликового государства стала для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом.

Роналду обошёл по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.

Напомним, сборная Португалии одержала победу со счётом 4:0.