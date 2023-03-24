Хвича Кварацхелия: в Наполи я стал по-настоящему командным игроком

Грузинский атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, чему он научился после перехода в итальянский клуб, а также, какое важное значение имел его гол в самом первом матче.

«В Неаполе я смог поработать над своей оборонительной игрой, я стал по-настоящему командным игроком. Раньше у меня не было баланса, этому научил меня «Наполи». Я стал тем, кем являюсь сегодня, благодаря своим товарищам по команде.

Гол в Вероне в первом матче был, пожалуй, решающим, он придал мне уверенности в работе и росте. Я не могу смириться с поражениями, ненавижу проигрывать на поле и за его пределами.

Семья для меня важнее всего, родители научили меня всему. В детстве у меня были мечты, сегодня я понимаю, что если вложить в это все силы, то любая мечта может стать реальностью», — приводит слова Хвичи Pazzi Di Fanta.

В нынешнем сезоне Хвича проводит блистательную игру: 12 голов и 12 результативных передач в матчах Серии А, а также два гола и четыре передачи в матчах Лиги чемпионов.