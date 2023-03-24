Николай Шпилевский: было много скептиков, но индивидуальный класс Кокорина решает матчи

Отец главного тренера «Ариса» и футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением по поводу игры российского нападающего Александра Кокорина за кипрский клуб. Шпилевский оказался очень доволен уровнем Кокорина, несмотря на изначальную скептическую позицию многих людей.

«Я изначально говорил, что Кокорин — один из самых талантливых российских футболистов. Всё зависело от его желания реабилитировать себя перед всеми. Я лично познакомился с Александром и был очень приятно удивлен, он очень профессионально относится к своим обязанностям, к тренировкам, получает кайф от своей игры. Он принял все требования тренера, выполняет новые задачи, потому что команда играет в вертикальный агрессивный футбол. Удивляет объём выполняемой им работы, он полностью работает на команду и команда работает на него. И индивидуальный класс Кокорина решает матчи. Хотя было очень много скептиков даже в моем круге общения. Я всем четко объяснял, что время покажет», — приводит слова Николая «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин отметился 11-ю голами и пятью голевыми передачами за 23 матча.