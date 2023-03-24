Игроки сборной России слушали гимн, за Иран болел женский сектор. Фото с матча в Тегеране

23 марта в Тегеране на стадионе «Азади» национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти на 28-й минуте. На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.

Национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести ещё одну игру — с Ираком. Встреча пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.

Лучшие кадры с матча Иран — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.